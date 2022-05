"Bucha? Una messinscena". Il convegno di Salvini abbraccia le tesi filo Putin

Sabato, al grande evento romano organizzato da Armando Siri, noto no Euro e no Green Pass, ci sarà anche chi sostiene che la guerra in Ucraina "è iniziata nel 2014, col golpe americano di Maidan" e che le stragi dei civili "siano una cortina fumogena" per nascondere gli affari del figlio di Biden

Che fosse un poco rischioso allestire un convegno “per dimostrare che facciamo proposte concrete e di buonsenso per l’Italia” e affidarne però la regia ad Armando Siri, uno famoso per aver fondato un partito con gente che dava la caccia agli extraterrestri e dunque subito chiamato da Matteo Salvini a dirigere la scuola di formazione della Lega, i parlamentari del Carroccio lo avevano temuto. Del resto il senatore ligure, dopo la sbandata No euro e poi quella No green pass, aveva già dato segni di aver abbracciato la nuova causa degli amanti del “pensiero laterale”. Ma che si arrivasse, nell’evento romano della Lega di sabato prossimo, a dare spazio a chi parla della strage di Bucha come di una messinscena e crede che la guerra in Ucraina sia iniziata “non il 24 febbraio 2022, ma nel 2014 col golpe del Maidan voluto dagli americani”, forse non tutti lo pensavano.