Salvini si fa un nuovo partito: "Prima l'Italia" non è solo una lista

Il simbolo, inaugurato in vista delle amministrative siciliane, è anche un'assocazione politica. A fondarla, a Bergamo, sono stati Calderoli, che ha già liquidato la Lega nord, il visegretario Fontana e il tesoriere Centemero. E' l'embrione della "nuova cosa" insieme a Forza Italia. Una federazione? Per Bossi "due più due a volte fa zero"

Non solo una lista. Sarà pur vero che non è neppure un “nuovo partito”, come s’affannano a precisare i protagonisti dell’iniziativa, e però questo “Prima l’Italia”, la “cosa” che Matteo Salvini ha creato in vista delle amministrative siciliane, a una nuova forza politica assomiglia parecchio. O, quantomeno, potrebbe diventarlo. E del resto, se davvero si trattasse “solo di un esperimento su scala locale”, non si spiegherebbe il motivo per cui il segretario del Carroccio ha dato mandato di occuparsene a colui che da sempre, nella Lega, è addetto alla scrittura di statuti, e cioè Roberto Calderoli. Che non è l’unico colonnello coinvolto. Perché nel documento vergato nello studio di un notaio bergamasco, pochi giorni primi di Pasqua, tra i soci fondatori figurano altre firme di prestigio. Quella di Lorenzo Fontana, vicesegretario federale. Quella di Giulio Centemero, tesoriere del partito. E poi il senatore Stefano Candiani, varesotto che in Sicilia è già stato commissario, e infine Nino Minardo, unico isolano in questa allegra brigata. Tutti a tenere a battesimo un logo che, tra la vecchia guardia, ha creato un malumore che è risalito fin nel cuore del leghismo che fu, a indispettire perfino lui, Umberto Bossi.