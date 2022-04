"Chi ha scommesso su Putin ora dismetta ogni ambiguità". Parla il presidente del Copasir

C’è un esercizio disonesto, dice. “Quello di giudicare col senno del poi dichiarazioni di quattro o cinque anni fa”. E però c’è un dato da riconoscere: “Che l’invasione dell’Ucraina impone, una volta per tutte, di dismettere ogni ambiguità. Lo dico anche a chi, tra le nostre imprese, abbia la tentazione di aggirare le sanzioni”. Non vuole lasciarsi trascinare nella polemica spicciola, Adolfo Urso. “Non sta a me dare patenti di buona condotta diplomatica”, sorride il senatore di Fratelli d’Italia. “Tanto più per il ruolo che ho”. E però, proprio in virtù di quel ruolo, proprio per l’essere il presidente del Copasir, il Comitato parlamentare che si occupa dei Servizi segreti, ci tiene a indicare una linea di distinzione solo apparentemente banale: “E’ la distinzione tra alleati e partner”. E’ questa, la linea di confine tra ciò che è opportuno e ciò che non lo è, quando si tratta di relazioni con la Russia o con la Cina. “Perché con gli alleati si condividono valori e prospettive strategiche, con i partner si fanno accordi legittimati dalla convenienza, ma nella reciproca consapevolezza delle rispettive distanze”.

