Salvini, l'equivoco della politica

Adesso dice al Corriere della Sera di essere “seccato”, perché – diamine – anche gli altri incontravano Putin. Mica solo lui. “Tutti hanno avuto rapporti di lavoro e magari di amicizia con leader non sempre solidamente democratici”. Ed è sincero, anzi candido, Matteo Salvini, mentre conferma al mondo di non cogliere la differenza che passa tra un capo di stato o un uomo di governo che incontra Putin a un vertice bilaterale e un ragazzo pon-pon che invece a Mosca e a Bruxelles si mette la maglietta con la faccia del vecchio Vlad, gli fa la ola, lo sceglie come modello, e poi si abbandona pure a una raffica di sentenze immortali da innamorato fisso. Tipo: “Se devo scegliere tra Obama e Putin scelgo PUTIN tutta la vita”. Oppure: “Ne avessimo di più come lui sulla faccia della terra”. E ancora: “Cedo due Mattarella in cambio di mezzo Putin!”. Fino allo spettacolare: “Farei a cambio e porterei Putin nella metà dei paesi europei mal governati da presunti premier eletti”. Ma Salvini sul serio non capisce perché gli sia rimproverato di avere fatto da cheerleader al massacratore di Bucha. E davvero pensa che così fan tutti, perché vive un equivoco sulla natura della politica. Anzi: è lui stesso un equivoco.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE