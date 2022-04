L'ipotesi di una manovra estiva, e poi elezioni anticipate. A destra ci credono, a Palazzo Chigi sorridono

I collaboratori di Draghi chiedono al Mef di elaborare scenari per anticipare i tempi della legge di Bilancio. E tanto basta per alimentare il sospetto: "Il premier si è stufato, vuole fare fare una Finanziaria a luglio e poi mandarci tutti a casa". Salvini un po' ci spera. I pettegolezzi dei collaboratori di Franco

Anticipare in estate la legge di Bilancio, o un suo surrogato, per accelerare la fine della legislatura. Lo scenario, apparentemente clamoroso, va raccontato per quel che è, al momento: un pettegolezzo ingrossatosi ruzzolando per i corridoi di Montecitorio, dopo che proprio lì, al quarto piano della Camera, l’indiscrezione ha preso forma e consistenza durante le zuffe sulla delega fiscale. La prospettiva di una crisi di governo che si palesa mentre se ne inscena una tutta improbabile, di crisi, e che si sostanzia di un reale, ormai abbastanza esplicito, fastidio di Mario Draghi nei confronti dei puntigli di Matteo Salvini e di Giuseppe Conte. Tutto, dunque, ha inizio martedì scorso.