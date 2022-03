Perché la guerra di Putin ridefinisce il perimetro di gioco per chi combatte pol. corr. e cancel culture  

Il conflitto in Ucraina ci ricorda tante piccole verità da custodire anche nel futuro. Il vero illiberalismo non è mai quello con cui vanno a braccetto i finti amici della libertà

I trenta giorni di guerra in Ucraina hanno contribuito a ridisegnare il perimetro dell’occidente, hanno contribuito a smascherare la violenza del patriottismo nazionalista, hanno contribuito a svelare gli utili idioti del putinismo del presente e del passato, hanno contribuito a ricordare che i nemici del putinismo sono spesso amici della democrazia ma hanno contribuito a far emergere alla luce del sole un tema poco indagato che riguarda una grande impostura messa a nudo dalla guerra putiniana che sarà utile tenere bene a mente quando la carneficina in Ucraina sarà solo un lontano ricordo.