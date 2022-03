Questa guerra sporca non è una crociata antirelativista

La spiritualità russa alle prese con un occidente che disprezza i valori non negoziabili è una balla di Putin. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e l’antirelativismo autentico, con la libertà umana come criterio assoluto

Putin cerca di travestire la guerra sporca in una limpida crociata antirelativista. Se la prende con la cancel culture e cita la sua vittima più illustre, J. K. Rowling (e mal gliene incolse vista la rispostaccia di lei). Asserisce che dietro il suo disegno di potere neoimperiale sta una compatta spiritualità russa, secondo tradizione e secondo natura, alle prese con un occidente e un’Europa pieni di disprezzo per i valori non negoziabili in cui l’anima eurasiatica, slavofila e ortodossa si riconosce.