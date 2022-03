Le bare di Bergamo, la memoria e l'insicurezza lasciata dal Covid. Parla l'ex rettore Remo Pellegrini

C’è la memoria – che oggi parlava del 18 marzo di due anni fa, il giorno terribile in cui le tv hanno mandato in onda le immagini della lunga fila di camion che portavano via le bare da Bergamo. Quella data ha ispirato la Giornata nazionale per le vittime dell’epidemia di Covid, e sempre oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio, ha rievocato lo “smarrimento” iniziale di fronte a una minaccia sconosciuta e la successiva “reazione tenace”. Remo Pellegrini, docente di Diritto amministrativo e membro del Consiglio Universitario nazionale, due anni fa era al lavoro come rettore all’Università di Bergamo, l’ateneo in cui insegna. Di quei giorni, ora che si avvicina la fine dello stato di emergenza, ricorda lo sforzo di far sentire la vicinanza agli studenti colpiti da quella che chiama “la tempesta” che ha spazzato via il mondo per com’era prima. Ma la memoria non basta, dice Pellegrini: “Tre parole a mio avviso dobbiamo tenere a mente in questa fase, dopo questi anni difficili: la memoria è una di queste, come la speranza. Ma non può mancare la parola insicurezza, quella che hanno provato e provano i giovani passati attraverso la Dad e che ora, proprio quando sembrava che un problema fosse risolto, si ritrovano con lo spettro della guerra”.

