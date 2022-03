Da Petrocelli a Raggi, gli scettici del M5s sulle armi in Ucraina

Non c’è solo il caso Petrocelli. Il senatore M5s, che pure ricopre un importante ruolo istituzionale, in quanto presidente della commissione Esteri di palazzo Madama, è stato l’unico grillino, tra Camera e Senato, a votare contro la risoluzione per il sostegno, anche attraverso il rifornimento di armi, dell’Italia all’Ucraina. Ma fuori dal Parlamento non è l’unico nella galassia grillina a essere scettico su questa fornitura. Ieri pomeriggio l’ormai silenziosissima Virginia Raggi è intervenuta con un lungo post su Facebook in merito al conflitto in Ucraina corredato da foto di una bandiera della pace. Sin dalla prima breve frase si capisce subito dove l’ex sindaca voglia andare a parare: “Tacciano le armi”, scrive. Poi, dopo una lunga premessa per sottolineare che “l'invasione dell'Ucraina va condannata fermamente” e ringraziamenti a Governo, giornalisti e parlamentari, Raggi spiega la sua posizione sotto forma di domanda retorica: “L’Italia ha deciso di inviare armi per sostenere la resistenza dell'Ucraina. Non ho certezze ma siamo sicuri che questa sia l'unica soluzione possibile? E che sia davvero quella giusta?”. La risposta alla domanda l’ex sindaca della Capitale la lascia alle parole di papa Francesco con cui si chiude il post. “Le ragioni della pace sono più forti di ogni calcolo d’interessi particolari e di ogni fiducia posta nell’uso delle armi”.

