Sul catasto Draghi e Salvini vanno allo scontro frontale

A metà tra lo sberleffo e lo sconforto. “Hi Mario, here is Joe, Joe Biden. Sorry, Mario, but what is catsto?”. Eppure pare evidente che la celia di questo manipolo di deputati di Forza Italia tradisca un certo nervosismo. Perché certo, è vero quel che dice l’azzurro Antonio Martino, e cioè che “sarebbe assurdo far cadere il governo nel bel mezzo di una guerra mondiale, per una baruffa parlamentare”, e però è anche vero che lo scontro è reale, se di buon mattino Mario Draghi sente l’esigenza di mettersi in contatto diretto con Matteo Salvini, ripetergli quel che da tempo va sostenendo, e cioè che approvare la delega fiscale “è una questione di serietà”, e invece le manovre di ostruzionismo che il Carroccio ha reiterato martedì sera, quando al vertice di maggioranza al Montecitorio è andato anche Francesco Giavazzi, consigliere economico del premier, serie lo sono ben poco. Il negoziato si rivela infruttuoso, però, perché alla fine nessuno dei due recede.

