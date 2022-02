La Bestia di Salvini diventa Emergency. "Pace in Ucraina". Putin? Non pervenuto

Pum: la Bestia ora è un’ Ong. E Matteo Salvini una specie di cooperante. I canali social della Lega, così famelici di colpevoli e gogne, cambiano palinsesto. Ecco “il toccante video di un padre che saluta in lacrime la figlia in partenza per la safe zone”. E poi c’è “un anziano miracolosamente vivo”. Ma anche: “I bimbi della terapia intensiva spostati nel seminterrato per salvarsi”. I piccoli con il cancro. Da Roma c’è Salvini con un mazzo di tulipani davanti all’ambasciata ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE