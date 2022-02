Verona può diventare la Chernobyl del centrodestra che implode

Il centrodestra si scopre a pezzi sulle rive dell’Adige, nel suo feudo per eccellenza. Le fazioni di oggi – missione Piazza Bra, elezioni in primavera – sono Federico Sboarina contro Flavio Tosi. Il sindaco attuale e quello di ieri. Il candidato debole di Fratelli d’Italia e il civico che piace un po’ a tutti. L’uno ha tradito un patto con Salvini, l’altro da Salvini è stato cacciato nel 2015. Se fosse una partita a scacchi la Lega sarebbe in zugzwang: una situazione in cui ogni mossa è perdente, ma si è obbligati a muovere. E il Carroccio l’ha fatto: appoggerà Sboarina, obbedendo al do ut des di coalizione – per sbloccare così un proprio candidato a Padova. Forza Italia invece aspetta. Ammira Tosi: “Si sono invertite le parti”, sorride lui. “Una volta la Lega era il partito dei territori che ascoltava la base, i forzisti la regia nazionale. Oggi succede il contrario”.

