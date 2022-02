Tutti sulla strada del proporzionale. Salvini passerà dal populismo al popolarismo?

Draghi e i partiti, strigliare sabotare fare campagna elettorale negoziare parlamentare: messa così è una sciocchezza. Mario Draghi, per incarico attribuitogli dal capo dello stato, in assenza di una maggioranza politica e in presenza di una emergenza internazionale, guida da un anno un governo di missione al quale si sono aggregati tutti i partiti tranne quello di Meloni. Non si è comportato come un capo tecnocratico, salvo lo stile che non è politicante, salvo il laconismo e una comunicazione pulita e non narcisista. Ha rispettato le geometrie parlamentari, ha gestito e amministrato e riformato nel segno dell’accordo più ampio e solido possibile, allo scopo di tenere il timone sanitario e approntare le condizioni essenziali per la grande spesa pubblica europea di cui siamo soggetti e destinatari. Non può che continuare così, con decisione e prudenza che sono le due facce della medaglia. Non fosse in grado, si voterebbe in una condizione di universale sputtanamento che non conviene ad alcuno.

