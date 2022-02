È ciclico: partiti inebetiti chiamano un gigante al governo e lo prendono a pernacchie

La stizza di Draghi verso i partiti che avevano approvato i provvedimenti in Cdm, salvo poi non votarli in Parlamento. Una scena già vista

Ogni volta che in Italia c’è qualcosa di complicato da gestire, dallo spread al Covid, dalle pensioni al Pnrr, insomma per ognuna delle cicliche difficoltà di cui vive questo paese di costanti torpori e spasmi improvvisi, ecco che ogni volta i politici si guardano l’un l’altro negli occhi e si chiedono: “E adesso cosa facciamo? Come risolviamo? Ma chiamiamo un marziano, ovviamente! Uno da fuori! Uno bravo sul serio”. Perché evidentemente secondo loro l’unico modo di combinare qualcosa, nella selva delle leggi contraddittorie da loro stessi scritte e nel confronto gladiatorio da loro stessi alimentato, è rimediare la dispensa eccezionale, affidarsi all’uomo forte, insomma acchiappare un gigante sulle spalle del quale appollaiarsi per un po’ caricandolo di aspettative salvifiche totali. Per poi, tuttavia, pian piano, lentamente ma inesorabilmente, prenderlo a pernacchie. E a pensarci bene il fenomeno è grottesco sin dalle premesse.