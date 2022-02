Gualtieri porta in ritiro la giunta al Divino Amore. Dal riso venere alle polpettine al limone: ecco il menù

Domani la riunione segreta del sindaco con giunta e maggioranza a Casale di Torre di Sant'Anastasia, a due passi dal santuario. Tutti i partecipanti pagheranno 50 euro a testa: ecco cosa mangeranno

L'appuntamento è alle 10 a Casale di Torre di Sant'Anastasia, un agriturismo per matrimoni ed eventi, poco distante dal santuario del Divino Amore (quaranta minuti di auto dal centro). Qui domani, nell'aperta campagna romana, il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di riunire giunta, maggioranza e presidenti dei municipi. Per il primo cittadino sarà l'occasione per stringere i bulloni sulla macchina amministratriva tornata nelle mani del Pd, dopo la lunga parentesi di Virginia Raggi e del M5s.

Tutti i partecipanti dovranno sborsare 50 euro a testa. Per pagare l'affitto dei locali e soprattutto il buffet. Ma cosa mangerà l'armata di Gualtieri? Il menù, visionato dal Foglio, è molto dettagliato.

Si parte alle 10 con caffè, ciambellone e cornetti. Poi alle 13 il pranzo. Il catering ha previsto un ricco menù: riso venere con zucchine e gamberi, composta di farro alle verdure, trofiette con carciofi e speck, insalata di pomodori ciliegini con rucola e pachino, composto di crudo con spinaci e grana, polpettine al limone e roast beef all'inglese con verdure grigliate e gratinate. Il tutto innaffiato da vini locali. A stomaco pieno il team building cercerà di affrontare tutti i problemi che affliggono Roma.