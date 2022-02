La partita del Colle: replay. Dialogo sulla recente elezione

Voltiamoci indietro per riflettere su come sono andate le cose nella difficile scelta presidenziale. Una scelta difficile perché le voci in Parlamento erano molte e la persona da scegliere una sola: un imbuto molto largo nella parte superiore, molto stretto in quella inferiore. Sentiamo le opinioni di un realista e di un ottimista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE