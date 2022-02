Casapound non viene sgomberato, ma si diluisce nella destra parlamentare

Virginia Raggi, con codazzo di telecamere al seguito, ne fece rimuovere la scritta, Roberto Gualtieri ne ha promesso lo sgombero, mentre settimana scorsa un piccolo assaggio è stato fornito dall’intervento della polizia al circolo futurista di Casal Bertone. Eppure i guai per Casa Pound non vengono solo dalle “illegali proprietà immobiliari”. “Per libera e sofferta scelta, il mio percorso politico con CasaPound Italia termina oggi. Non tornerò mai più sulle motivazioni che sono pochissime ed esclusivamente di natura politica”, con un tweet laconico Simone Di Stefano, storico segretario dei fascisti del terzo millennio ha annunciato il suo addio al movimento che aveva contribuito a rafforzare (soprattutto dal punto di vista mediatico).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE