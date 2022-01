Covid: "Si va verso il superamento dei colori per le regioni", dice Fedriga

“Abbiamo ricevuto dei riscontri informali, non abbiamo ancora una risposta chiara su tutte le nostre proposte” dice al Foglio Massimo Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia riguardo alle proposte fatte al governo dai presidenti di regione per semplificare le regole sull’isolamento dei positivi asintomatici e sulla didattica a distanza.

Le regioni nel documento chiedono di revisionare i dati sui ricoveri cancellando quelli che pur essendo positivi sono ricoverati in ospedale per altre ragioni; chiedono anche di fare una seria distinzione tra sintomatici e asintomatici, così da poter semplificare la vita ai vaccinati e alle scuole, e infine c’è l’invito a eliminare il sistema di fasce di colore. E proprio su questo argomento si esprime Fedriga, confermando che “si andrà in tempi rapidi verso il superamento dei colori" aggiungendo subito dopo "penso però che si debba intervenire anche sulla gestione delle scuole, perché in questo momento è insostenibile per le famiglie. Viene fato un tracciamento senza senso. Stiamo sprecando risorse sanitarie per non raggiungere l’obiettivo”.