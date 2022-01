Salvini tratta con Draghi, ma ha un problema con Berlusconi

Il capo della Lega consiglia al premier di chiamare il Cav., mentre in Forza Italia chiudono all'ipotesi: "Né gli imprenditori né Gianni Letta ci convinceranno", dice Gasparri. "C'è un problema coi numeri", conferma Carfagna. Ma per Durigon l'accordo c'è già, e si discute sui ministeri. L'ipotesi Piantedosi al Viminale. E Candiani lavora per Casini: "Super Mario non andrà lontano"