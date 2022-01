La dad è di sinistra

Accogliendo un ricorso del governo Draghi, il Tar della Campania ieri ha bloccato Vincenzo De Luca, ha consentito la riapertura regolare degli istituti scolastici, e ha vinto (per ora) quella battaglia che il Pd rinuncia a combattere contro il gruppo di fuoco che a sinistra, tra Michele Emiliano, la Cgil, e ovviamente De Luca, da settimane si batte per la Dad. Insomma è stato il Tar, un tribunale, e non Enrico Letta – che ieri se l’è cavata con un salomonico (o pilatesco?) “finché si può la scuola deve rimanere aperta, ma non è che la scuola sta aperta contro tutto e tutti” – a fermare la sinistra che si batte contro l’istituzione che incarna la mobilità sociale, quella cosa che davvero tiene in piedi la democrazia anche per il solo fatto di offrire a chiunque l’opportunità di dare scacco al destino in maniera molto più efficace, sebbene meno demagogica, del Reddito di cittadinanza e di altre corbellerie populiste.

