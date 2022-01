Questa non è una politica per giovani. Resta l'occasione del Pnrr

“Non fermatevi, non scoraggiatevi, prendetevi il vostro futuro”. Questo, in sintesi, è il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto lasciare alle ragazze e ai ragazzi italiani in occasione del suo discorso di fine anno. L’ultimo del suo mandato. Non è certamente la prima volta che il presidente riporta l’attenzione su di loro. I giovani sono la categoria che sta pagando il prezzo maggiore alla pandemia. Il conto a loro carico, peraltro, era già stato salatissimo durante la precedente crisi, quella finanziaria dello scorso decennio. Eppure, le forze politiche che si sono alternate alla guida del paese hanno fatto ben poco. Una scarsa sensibilità che davvero sorprende se si considera che Mattarella ha iniziato il settennato quando al governo c’era Matteo Renzi, il premier più giovane di sempre, e l’età media alla Camera aveva raggiunto 45,6 anni e al Senato 54,3. Con le elezioni del 2018 è ulteriormente scesa, rispettivamente a 44,3 e a 52,1 anni. Da questa classe politica ci si sarebbe aspettata un’agenda di politica economica con al centro il futuro delle nuove generazioni. Invece, si è parlato molto di pensioni e poco di lavoro; molto di tutele per chi già le ha e poco di opportunità per chi ne è sprovvisto. E, così, l’Italia è restata fanalino di coda per quanto riguarda la percentuale dei 15-29enni privi di un lavoro: 29,2 per cento nel 2019. Peggio di noi fanno solo la Spagna e la Grecia (33,2 e 33,9) che però, negli ultimi sette anni, hanno registrato un calo più sostenuto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE