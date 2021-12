Draghi al Quirinale? Serve un'intesa tra Grillo e Berlusconi

Differenza tra Parlamento percepito e reale. Perché il prossimo capo dello stato nascerà più sull’asse di due prestigiatori come il comico e il Cav. che su quello illusionistico di Letta (17 per cento) e Meloni (4 per cento)

Sul pazzo e meraviglioso sentiero della successione a Sergio Mattarella, c’è un’incredibile illusione ottica che viene proiettata da mesi su ogni scenario che riguarda il futuro del Quirinale. Un’illusione che da qualche tempo a questa parte ha contribuito a deformare il percorso di questa competizione trasformando in protagonisti assoluti della partita politici che in realtà non toccheranno palla e marginalizzando invece soggetti che in questa partita un ruolo lo avranno e che sarebbe bene iniziare a studiare con attenzione.