Dalla Festa di Roma alla politica. La donna come "maquillage". Parla Concita De Gregorio

C’è una questione di genere o c’è (anche) una questione di potere travestita da questione di genere? E ancora: il tema della parità è a volte usato in casematte insospettabili, tipo il Pd, partito di centrosinistra, per intraprendere (da uomini) battaglie altrimenti impossibili da vincere? Succede dunque che, attorno alla successione alla Festa del Cinema di Roma, finora diretta da Antonio Monda, si scatenino lotte sotterranee che conducono da un lato all’area bettiniana del partito e dall’altra al tema della gestione nuova della città di Roma in tutte le sue istituzioni culturali. “Mettiamoci una donna” è stata allora la non inedita idea, anche se ancora il nome della donna non è emerso. D’altronde il “mettiamoci una donna” è un tic per così dire usato ogni volta che c’è una guerra su altri nomi, di solito maschili, dalla presidenza della Repubblica in giù, passando per le cariche di capogruppo alla Camera e al Senato (vedi avvio della segreteria Letta e vedi l’individuazione del candidato alle suppletive nel collegio Roma 1, lasciato vacante dal neosindaco Roberto Gualtieri).

