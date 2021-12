Il falso mito del "Draghi di destra". Così M5s e Pd sabotano da mesi le misure redistributive del premier

Il Superbonus è solo l'ultimo dei paradossi del progressismo rossogiallo. Salta il limite Isee: sgravi per tutti, nonostante gli allarmi di Banca d'Italia. Il precedente del Cashback, cassato proprio perché aumentava le disuguaglianze ma difeso dai demogrillini. E poi i bonus per i diciottenni e sulle facciate. Il battibecco tra Patuanelli e Franco. Le impuntature di Franceschini. L'ombra di Landini

L’ultima resistenza, Daniele Franco l’aveva provata squadernando gli affari di casa sua: “Ma perché io e le altre famiglie benestanti che viviamo in una palazzina signorile nel quartiere Trieste al centro di Roma dobbiamo farci pagare dal contribuente la ristrutturazione del condominio?”. E però era una difesa, quella contro il rinnovo indiscriminato del Superbonus, che presupponeva già la resa. Mario Draghi lo sapeva. E del resto anche di questi paradossi si nutre il mito del premier nemico della redistribuzione della ricchezza. E infatti in quel vertice a Palazzo Chigi d’inizio novembre da cui sarebbe stata partorito il testo della legge di Bilancio, nessuno dei ministri dei vari partiti ebbe nulla da obiettare alla risposta puntuta che al responsabile dell’Economia dette il grillino Stefano Patuanelli: “D’accordo, Daniele. Però c’è da chiedersi come mai, voi che pure potevate permettervelo, non avete finora pensato di provvedere alla ristrutturazione e al potenziamento energetico del vostro palazzo”. Stava in quel silenzio concorde che seguì alla battuta del capo delegazione del M5s il senso del futuro maturare degli eventi.