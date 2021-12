Giorgetti commissaria la sua viceministra Todde. Sulle crisi industiali si cambia

Crisi industriali date per risolte ma in realtà spostate ad altri ministeri mai chiuse o chiuse ma solo per fallimento. Una lista di 158 tavoli, gestita dalla viceministra Alessandra Todde, si è ridotta a 88. Ma come? Il ministro leghista insedia un gruppo di tecnici

“Risolto, chiuso, un successo”. Ma come? In che modo? Davvero? Si racconta questa storia perché è la variante industriale del “balconismo a 5 stelle”, l’abolizione della povertà tramite l’affaccio, l’idea che la complessità si possa superare con un gioco di prestigio o ancora peggio con i comunicati stampa. “Il numero dei tavoli di crisi è sceso da 158 a 98, da 97 a 89, da 89 a 85”. C’è una viceministra dello Sviluppo economico che da inizio legislatura, con i governi Conte I, II e Draghi, si occupa di crisi industriali, con tanto di delega, e che periodicamente dichiara che queste crisi “sono state risolte” senza mai spiegare come le abbia risolte, se le abbia sul serio risolte e cosa intende lei per risolte. E’ la viceministra del M5s, Alessandra Todde, è anche vice di Conte, ed è stata in pratica “commissariata” da una struttura di dieci esperti che ha voluto il suo ministro Giancarlo Giorgetti. La guida Luca Annibaletti, un tecnico, e si è insediata proprio ieri.