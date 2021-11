Green pass su bus e metro, l'ansia del Viminale. E nel centro di Roma obbligo di mascherine all'aperto

La rassegnazione del Viminale piomba sul tavolo dei prefetti e poi rimbalza a Porta Pia, dalle parti del ministero dei Trasporti. Come si farà dal 6 dicembre a controllare il green pass (normale) su autobus, metropolitane, tram e treni locali? La risposta l’ha fornita il premier Mario Draghi l’altro giorno in conferenza stampa: “Si procederà a campione”. Ma a chi spetterà l’onere di dire “prego, favorisca il green pass?”. A Roma, capitale dei portoghesi e cioè di coloro che non fanno il biglietto, a molti già vien da ridere. Su 1.500 autobus in circolazione al giorno, l’azienda può contare su 220 controllori, divisi in almeno due turni. Dunque: un controllore ogni 150 autobus. Da nord a sud gli amministratori aprono le braccia. In Lombardia, l’assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi già parla, con ragione, “di complessità” delle verifiche nelle ore di punta. Tutti aspettano il decreto. Compreso Beppe Sala. Il sindaco di Milano è consapevole che potrebbe essere “un problema”.

