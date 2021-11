Conte inciampa sull'inglese. "Let's talk about this pandemic"

Il cliché dell'italiano che parla un inglese maccheronico è difficile da smarcare. Anche perché è uno stereotipo che continua a essere alimentato da celebri esempi. L'ultimo è un video in cui Giuseppe Conte interviene in una conferenza organizzata da Nexus Institut, The Revolution of Hope, lo scorso sabato ad Amsterdam. L'ex premier aveva già sfoggiato il suo inglese in altre occasioni e a quanto pare da allora non ha avuto tempo di migliorare la sua pronuncia.