Ad Aprilia è record di non vaccinati. Ma il sindaco non sembra molto preoccupato

Immunizzato poco più del 60 per cento della popolazione e la terza dose è un miraggio. La città ha il primato, in provincia, per numero di casi e tasso di contagio Rt. "Ma non sappiamo se gli infetti avevano fatto il vaccino. Sono dati che non gestiamo", dice il primo cittadino, Antonio Terra. "Per ora nessuna stretta ulteriore, da parte nostra"