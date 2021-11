Uno spritz col Campari alla salute di Draghi

Mario Draghi fa benissimo a ridicolizzare con una battuta sullo spritz e il Campari il chiacchiericcio sulle sue intenzioni riguardo il Quirinale. Non si parla d’altro, ma uno che vuole fare bene il suo mestiere, guidare il governo, non può scadere nella chiacchiera, mescolare sé stesso come un’ipotesi ad altre, in presenza di un titolare della carica di capo dello stato in piena efficienza e attività, con un Parlamento aperto che guarderebbe senza capire il teatrino dei pupi della campagna cosiddetta presidenziale mentre si deve programmare la spesa corretta di soldi pesanti europei in Italia e la continua ridefinizione delle misure di sicurezza sanitaria, tra molte altre cose. E poi c’è un metodo, a parte le evidenti motivazioni politiche del silenzio, un metodo fissato nella Costituzione, che va rispettato. Come tutti sappiamo, ma non ci vogliamo confessare, il Parlamento è escluso da ogni possibile valutazione di dichiarazioni di candidatura, che non esistono se non nel chiacchiericcio.

