"Altro che Giorgetti! Il semipresidenzialismo lo ha inventato la sinistra". Parla Cesare Salvi

Roma. Lo hanno inventato loro e se lo sono preso gli altri. Enrico Letta farebbe bene a chiamare (lo ha fatto il Foglio) quel galantuomo di Cesare Salvi, ex ministro del Lavoro, parlamentare con il Pci, Pds, Ds, e spiegare a Giancarlo Giorgetti quanto si sta per elencare. 1) “Il semipresidenzialismo è di sinistra”; 2) “La tua proposta sul semipresidenzialismo ci piace, ragioniamoci seriamente”; 3) “Ma tu, che ci fai ancora nella Lega?”. Grazie al ministro dello Sviluppo economico è tornata infatti una chimera naufragata con la Bicamerale. Si chiama “semipresidenzialismo” e il primo a immaginarlo è stato proprio Salvi che oggi dice: “Il semipresidenzialismo non è di destra, non è di sinistra ma è accettabilissimo per la sinistra. Sulla Carta (costituzionale) è come se ci fosse senza esserci. Non è forse di sinistra avere un presidente della Repubblica incoronato dal popolo?”.

