Berlusconi scrive ai deputati e seda la rissa: Barelli capogruppo, Giacomoni vice

Il Cav., sceso a Roma anche per incontrare Salvini e Meloni, invia una lettera alla truppa che sta per riunirsi a Montecitorio. La zuffa tra i ministri azzurri e Tajani si risolve con un compromesso che accontenta più il secondo che i primi: la spunta il presidente della Federnuoto

Nessun blitz. Non di persona, almeno. Basterà una lettera. Un dispaccio che dalla villa regale sull'Appia verrà recapitato all'assemblea del deputati azzurri a Montecitorio. Così Silvio Berlusconi prova a sedare la zuffa prima che inizi davvero: indicando Paolo Barelli come capogruppo, e Sestino Giacomoni vice. Consociativismo azzurro, insomma. Ma il Cav. con questa mossa scongiura un'operazione che avrebbe, quella sì, avuto dell'incredibile, nella storia trentennale di Forza Italia: una votazione con due fronti contrapposti, la formalizzazione dell'esistenza di due correnti contrapposte, insomma la fine dell'epoca in cui l'investitura del capo, una sua parola, valevano a risolvere qualsiasi baruffa.

Non sarà così, pare. Perché, appunto, Berlusconi ha indicato su una lettera l'esito desiderato. Lo ha fatto benedicendo quel Barelli, presidente della Federnuoto, fortemente voluto da Antonio Tajani; e al contempo promuovendo a suo vice quello che invece, nel disegno dei tre ministri azzurri, avrebbe potuto essere il suo sfidante. Maria Stella Gelmini, Renato Brunetta e Mara Carfagna avevano infatti promosso un documento per richiedere che, anziché procedere con l'acclamazione di Barelli, si procedesse a una regolare votazione. E su quel foglio avevano raccolto 26 firme: abbastanza per richiedere che si procedesse con lo scrutinio. Ma a quel punto la spaccatura tra il fronte centrista, guidato dalla delegazione ministeriale, e quello filosovranista che si ritrova nella guida di Tajani, sarebbe stata evidente. Per questo il Cav. decide di intervenire. Non fisicamente, ma comunque in prima persona. La lettera è stata inviata. Ed è su questoa novità che si apre l'assemblea del gruppo alla Camera, prevsita per le 12.30 di stamane.