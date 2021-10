Scene da una vittoria. Viaggio nella piazza romana del Pd in festa

Roberto Gualtieri sarà il prossimo sindaco di Roma. A distanza di anni da Prodi e Veltroni, i dem esultano ancora in piazza Santi Apostoli che si riempie di bandiere e canzoni, da Mannarino ai Mankesin. "La storia si ripete, in positivo”, dice una militante

Il dem Roberto Gualtieri vince il ballottaggio contro Enrico Michetti, candidato di centrodestra nella corsa a sindaco di Roma. A distanza di anni da Prodi e Veltroni, piazza Santi Apostoli si riempie nuovamente. "La storia si ripete, in positivo”, ricorda una militante dem. I militanti, entusiasti per la vittoria, hanno sottolineato come il Pd — e, nello specifico caso, lo stesso Gualtieri — siano stati, e di fatto siano, l'unico argine alle cosiddette destre sovraniste. “Quella di oggi è una grande gioia", dice un'altra militante. E la piazza si colora di musica e bandiere per festeggiare la vittoria dell'ex ministro dell'Economia.