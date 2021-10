Centinaio va a Taiwan

“Andrò a Taiwan”, dice al Foglio Gian Marco Centinaio, sottosegretario all’Agricoltura, “stiamo programmando una serie di incontri, la missione è in discussione, non ci vedo nulla di male”. Centinaio, senatore della Lega già ministro dell’Agricoltura e del Turismo durante il primo governo Conte, dice che il viaggio si farà “prossimamente”, e sa che il messaggio sarà molto diverso rispetto all’ultima volta che è stato a Taipei, nel novembre del 2019, insieme a una delegazione di parlamentari leghisti. Questa volta potrebbe essere un sottosegretario ad atterrare a Taipei, un membro del governo, e il viaggio sarebbe visto da Pechino come una provocazione intollerabile. Esiste un precedente: nell’aprile del 1991 il ministro dei Lavori pubblici, il democristiano Giovanni Prandini, giunse a Taiwan per la prima e fino a oggi unica visita di un ministro italiano nell’isola. La Repubblica popolare cinese protestò ferocemente.

