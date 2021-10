Così Draghi sta riuscendo a governare un paese ingovernabile

"Come gestire il populismo? C'è un improbabile modello in un luogo inatteso", dice il conduttore del più importante programma di politica internazionale della Cnn

"Una delle domande che affrontiamo spesso in questo show", ha detto ieri, al termine della trasmissione, Fareed Zakaria, il conduttore del più importante programma di politica internazionale della Cnn, Fareed Zakaria GPS, "è come gestire il populismo; in che modo i politici tradizionali possono governare un impasto eterogeneo di emozioni e di rabbia. Bene, abbiamo trovato un improbabile modello in un luogo inatteso". L'Italia, naturalmente. Uno dei paesi considerati in giro per il mondo tra i più difficili da governare (e a ragione).

Today's last look: how Italian PM "Super Mario" Draghi is building back better pic.twitter.com/RoJwXZdSl1 — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) October 3, 2021

Dopo anni di populismo, dice Zakaria, la leadership dell'Italia è passata nelle mani di Mario Draghi, il tecnocrate che ha guidato l'Ue fuori dalla crisi finanziaria da governatore della Bce. "Ora, da presidente del Consiglio, Draghi sta guidando il paese fuori dalla crisi pandemica, ha accelerato la campagna vaccinale e riportato i giovani a scuola". Il conduttore ricorda come il governo Draghi abbia deciso, con l’assenso della Commissione europea, di bloccare un carico di 250mila vaccini AstraZeneca diretti in Australia. "Una mossa che ha sollevato preoccupazioni sul nazionalismo vaccinale ma che è stata presa all'interno delle regole Ue e che ha mostrato agli italiani che il governo e l'Europa stavano lavorando per loro". Poi Draghi si è focalizzato sull'economia, ricorda Zakari. "Il governo precedente era caduto sull'impasse nella spesa dei 250 miliardi del Recovery fund, mentre lui è riuscito a presentare il suo piano e trovare un'approvazione schiacciante in Parlamento, con riforme attese da tempo per riparare l'economia traballante del paese. Ma Draghi deve ancora affrontare una legislatura litigiosa per farle approvare. Vedremo se riuscirà a mantenere la sua popolarità, portare avanti la sua visione e impediure ai populisti di ritornare al potere".