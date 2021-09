Nervi&indizi su Roma. Nel silenzio dei sondaggi, parlano gli atteggiamenti dei partiti

Ci sono indizi, non numeri, in giorni in cui i sondaggi non vengono resi pubblici. E per capire qualcosa, ora che la campagna elettorale volge al termine, il comportamento di partiti e candidati può dire più della cifra pura. Ci sono infatti numeri che descrivono scenari contrapposti, talmente contrapposti da risultare fuorvianti. Unici dati certi: il tirare i remi in barca della destra, esclusa Giorgia Meloni; il nervosismo a sinistra; l’aria noncurante del sindaco uscente e ricandidato Virginia Raggi.

