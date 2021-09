Michetti chiede un incontro segreto a Raggi per chiederle l'appoggio al ballottaggio

Enrico Michetti ha chiesto un incontro riservato a Virginia Raggi. Vuole proporle un patto. Attenzione: non punta a un complicato apparentamento. No. Al tribuno radiofonico basterebbe anche solo un “segnale”, tra il primo e il secondo turno, della grillina. Un messaggio di non ostilità. Un mezzo endorsement. Anche un post su Facebook. Per fare in modo, insomma, che l’elettorato M5s non vada tra le braccia di Roberto Gualtieri al rush finale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE