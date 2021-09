Landini, Letta, Conte e Schlein: prove di “patto sociale” ed elettorale

Dal patto sociale al patto politico il passo può essere breve, specialmente se i contenuti del primo diventano la base di un programma elettorale in vista delle prossime elezioni, quando saranno. Le prove tecniche di questo possibile scenario si sono intraviste a Bologna, nel corso della tre giorni “Futura2021” indetta dalla Cgil, inaugurata da un panel di discussione composto da Maurizio Landini, Enrico Letta, Giuseppe Conte ed Elly Schlein: rispettivamente a capo del Pd, del M5s e della sinistra-sinistra ecologista, oltre che vicepresidente della regione Emilia Romagna. Argomento del dibattito era, appunto, il “Patto sociale” lanciato da Mario Draghi all’Assemblea di Confindustria. Proposta alla quale Landini ha aperto, addirittura rilanciando: “Siamo noi che da mesi chiediamo al governo un confronto serrato su una serie di temi, per cui ci aspettiamo che lunedì (giorno in cui è fissato un incontro dei sindacati a Palazzo Chigi) Draghi ci presenti un fitto calendario di appuntamenti per iniziare subito a discutere dei contenuti concreti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE