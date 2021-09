Nel Pd s'alza il coro di chi vuole un Draghi bis dopo il 2023

Lui che la suggestione l’ha lanciata per primo, un po’ come si lancia un sasso nello stagno, a vederla riproposta con così tanto entusiasmo dagli industriali italiani, sente adesso il dovere di precisare. “Ma la mia idea prescinde, almeno in parte, dalla necessità di confermare a Palazzo Chigi Mario Draghi”, dice Enrico Morando. “Certo, sarebbe una prospettiva eccellente. Ma ciò che più mi preme – prosegue l’ex viceministro dell’Economia – è ‘draghizzare il Pd’, fare del nostro partito l’asse fondamentale dell’agenda del premier”. Insomma, citofonare Nazareno. Solo che al Nazareno, a ridosso delle amministrative, di spostare lo sguardo troppo più in là, comprensibilmente hanno poca voglia. “Non è il momento”, è l’obiezione con cui un po’ tutti si schermiscono. E allora onore a Chiara Gribaudo, esponente della segreteria del Pd che invece non si sottrae. “Draghi sta ricostruendo l’immagine dell'Italia nel mondo”, dice la deputata. “In Europa e in sede di G20 il premier è diventato un punto di riferimento, specie alla vigilia elettorale in Germania e Francia. L’Italia ha l’occasione di riportare l’Europa al baricentro mediterraneo e di essere avanguardia nella costruzione di un’Unione più integrata dal punto di vista dei diritti sociali e della politica estera”.

