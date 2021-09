Michetti annulla dibattiti e conferenze. Raggi lo sfida con un tweet in latino

Il candidato sindaco di centrodestra dà forfait anche al dibattito organizzato da Repubblica, dopo aver cancellato un altro incontro con la stampa in mattinata. La grillina lo sfotte sui social

Solo questa mattina Enrico Michetti, il tribuno del centrodestra a Roma, si è alzato e ha annullato due appuntamenti pubblici: una conferenza stampa che aveva convocato per parlare di progetti europei e la partecipazione al dibattito con gli altri principali candidati a sindaco, un'iniziativa del quotidiano La Repubblica. E dunque Michetti, il candidato misterioso e inafferrabile, sta diventando sempre di più una macchietta. Lo abbiamo conosciuto per la sua passione per l'Antica Roma, lo stiamo cercando in queste ultime settimane, perché spesso e volentieri è introvabile.

Sicché Virginia Raggi ha deciso di pungolarlo con ironia. Con un tweet che non passerà alla storia, ma che sicuramente è figlio dei tempi di questa campagna elettorale: "Michetti, lacesso te. Coram populo loquamur, si animus non defecit te. Enrico Michetti ti sfido ad un confronto pubblico. Te lo scrivo in latino così magari mi rispondi". Il prof. scelto da Giorgia Meloni al momento non ha dato segni di vita e non ha risposto alla grillina su Twitter. Ma forse, chissà, potrebbe battere un colpo: il latino rimane la sua lingua preferita, almeno così sembra ascoltando i suoi comizi e le intemerate in radio.