Nascondi Michetti. Così il candidato sindaco sfugge a confronti e agenda elettorale

Diserta gli incontri con gli avversari e depista i cronisti sui suoi impegni in città. Ormai senza Meloni e Salvini l'avvocato del centrodestra non si muove più

Qualcuno per sfotterlo lo ha chiamato il fuggitivo. Virginia Raggi, tutta presa dal tentativo di rimonta elettorale, gli ha dedicato uno dei suoi hastag di propaganda: #Michettiscappa. Calenda, scherzandoci su, a uno dei tanti incontri tra candidati ai quali l’avvocato del centrodestra non si è presentato ha lanciato l’idea: “Potremmo fare un comitato ‘trovateci Michetti”. Lui, intanto, solo negli ultimi giorni ha disertato incontri con gli avversari organizzati da Calcio socale, Acli e Confcooperative. Nessuno però si aspettava che il candidato del centrodestra sfuggisse non solo ai confronti, ma persino agli impegni in agenda.