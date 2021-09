Dici Michetti e ti ritrovi Meloni. Prove di ufficioso "commissariamento"

Il video è eloquente: c'è Giorgia Meloni su sfondo di palazzone che ascolta una signora e annuisce, seria in volto. E c'è Enrico Michetti, candidato del centrodestra, che spunta improvvisamente dietro alle spalle della leader di Fratelli d'Italia, e sorride agli astanti. E insomma sono giorni che lo scontento per le non travolgenti performance pre-elettorali del candidato di centrodestra crea scompiglio nella coalizione, dove non tutti erano inizialmente convinti della bontà della scelta. Ed ora c'è bisogno che chi era convinto (Giorgia Meloni) ci metta letteralmente la faccia, a partire dal gravoso compito di accompagnare il candidato nel tour nei quartieri periferici. Risultato: dove c'è Michetti, si vede prima Meloni (per non dire dei manifesti dove quasi quasi pare lei in corsa, come cinque anni fa, e non lui).

