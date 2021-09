Il mondo di Zan

Le fughe in Inghilterra, i primi incontri al buio col Televideo, fino agli influencer e alla legge che si chiama col suo nome

E’ un bravo ragazzo veneto che renderebbe molto orgoglioso il suo papà Alessandro Zan, faccia e capelli e maglietta stretta da ragazzo, nome che è quello di una legge accidentata che divide; nome, più che volto, perché la sua faccia si è sempre vista poco, e adesso eccola nell’iPhone, traballante e che casca, ogni tanto, mentre saltella di città in città per presentare il suo libro, “Senza paura” (Piemme), storia di provincia, la sua, che nasce neanche da Mestre ma da Mestrino, “un paese tagliato in due da uno stradone, dodici chilometri da Padova”, dice Zan al Foglio.