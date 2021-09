Green pass, la Lega verso il sì. E lo dirà Borghi. Salvini come mister Canà: gioca con il 5-5-5

Sorpresa a Montecitorio: la Lega è pronta a votare sì al decreto Green pass. E, doppia sorpresa, la dichiarazione di voto spetterà a Claudio Borghi, il deputato che in questi giorni ha terremotato la maggioranza facendo asse con Fratelli d’Italia su posizioni Ni vax e No green pass. Matteo Salvini sembra dunque il mister Oronzo Canà (L’allenatore nel pallone di Lino Banfi) con il suo mitico schema 5-5-5. Un caos che continua a lasciare perplessi i deputati del Carroccio, molti dei quali non capiscono più quale sia la linea del loro partito.

