Il G20 straordinario sull'Afghanistan slitta a ottobre

Se non si scompone più di tanto, di fronte al sommarsi delle difficoltà, è perché lo aveva ben chiaro fin dall’inizio quanto fosse ambiziosa la sfida. Ché un conto è ritrovarsi a detenere la presidenza di turno del G20, un altro è utilizzarla per risolvere una delle più controverse crisi diplomatiche del decennio. E così Mario Draghi sa che anche la telefonata con Xi Jinping, fissata per domani in tarda mattinata, sarà un passo avanti importante ma non necessariamente risolutivo, sulla strada che porta al meeting straordinario sulla crisi afghana. Che comunque avverrà, ormai è chiaro, da remoto, e che slitterà a inizio ottobre, o comunque a dopo la chiusura dell’Assemblea generale dell’Onu, prevista il 27 settembre.

