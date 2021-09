Le ombre del Viminale

Ci sono sicuramente ruoli di più alta responsabilità e incarichi di maggiore prestigio, ma pochi luoghi del potere hanno mantenuto nella politica italiana una forza evocativa – storica, letteraria, cinematografica – pari a quella del Viminale. Per i più raffinati la prima associazione è sempre quella con Joseph Fouché, il famigerato ministro della Polizia nella Francia della Restaurazione, dopo essere stato sanguinario e fanatico giacobino nella Francia della Rivoluzione (una certa duttilità, evidentemente, dev’essere connessa con la funzione). Legato indissolubilmente, per i più attempati, alla straordinaria interpretazione di Raoul Grassilli in un vecchio sceneggiato della Rai. Per chi era giovane negli anni Settanta, il volto dello stato di polizia nascosto sotto la facciata democratica è senza dubbio quello di Gian Maria Volonté nel film di Elio Petri “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”: il grigio funzionario che costringe il giovane anarchico a bere acqua e sale, in ginocchio, mentre lui, col suo pesante accento siciliano, gli assicura che la democrazia è “l’anticamera del socialismo”.

