Draghi incontra il russo Lavrov e cerca di coinvolgere anche la Cina

Dopo le bombe di Kabul il premier dialoga con la Russia. A settembre previsto il colloquio con Xi Jinping. “Attori indispensabili". Preoccupazione per le recrudescenze e possibili nuovi attacchi in Afghanistan

L’attenzione di Mario Draghi è rivolta a un dramma che in Afghanistan è ancora in atto (e che definire dramma non è abbastanza). A Palazzo Chigi si parla infatti di un “orrendo e vile attacco che continua” dopo le esplosioni presso l’aeroporto di Kabul. Si temono recrudescenze e le temono i nostri servizi. Si preferisce tenere un profilo discreto, fare lavorare le diplomazie. C’è uno scambio di informazioni fra potenze occidentali che è anche uno scambio che serve a raccogliere informazioni sensibili che hanno a che fare con la sicurezza.