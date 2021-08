"Dopo Layla Pavone, il M5s candidi anche Travaglio"

L’ultima capriola, o più probabilmente l’ennesimo passo verso la normalizzazione grillina, si compie a Milano. Si chiama Layla Pavone ed è la candidata del Movimento 5 stelle per la corsa a sindaco. Fino a qualche giorno fa sedeva nel Consiglio d’amministrazione di Serif, la società che edita il Fatto Quotidiano. Niente di strano, se non fosse per questo ragionamento che un tempo risuonava nelle stanze grilline: “Fanno le loro buone carriere obbedendo al padrone, poi vengono premiati per la loro fedeltà”. Era la vigilia delle elezioni politiche, a febbraio 2018, e il riferimento era a certi giornalisti, direttori di testate nazionali, prossimi al debutto nei partiti. Le parole sono di Luigi Di Maio. “Chi? Quello dell’abbiamo abolito la povertà? Quello del sindaco Uggetti e poi del garantismo?”. Non trattiene l’ironia Giorgio Mulè, oggi sottosegretario alla Difesa ed ex direttore di Panorama, prima di diventare deputato in quota Forza Italia: “Non basterebbe un libro per riassumerne tutte le giravolte. E’ come un parallelepipedo dal punto di vista delle personalità”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE