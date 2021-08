Un Sasso sulla scuola

Sentite cosa pensa della vaccinazione (obbligatoria) per gli insegnanti: “Illiberale, non si può imporre un tso per lo più sperimentale”. Crede in pratica che i vaccini siano dei filtri esoterici. Ha aggiunto che la proposta di renderlo necessario “è da apartheid”. Intervistato ieri dal quotidiano La Stampa ha preso le difese di quella che crede la sua base elettorale: i docenti no vax, i malmostosi che esigono tamponi gratis, tutta la schiuma che tifa per la Dad: Socrate spiegato dalla cucina. Si chiama Rossano Sasso, ed è leghista, sottosegretario all’Istruzione e ha un passato di valore: è stato sindacalista Ugl Scuola.

