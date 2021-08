La guerra di Malagò alla riforma leghista dello sport

Dedicherà gli ultimi tre anni che gli restano alla presidenza del Coni per smontare definitivamente la riforma dello sport, quella voluta dai 5 stelle e da Giancarlo Giorgetti, quella legge che lui considera nefasta, folle, addirittura suicida per lo sport italiano. È una promessa. Per qualcuno forse una minaccia. Ma lui lo spiega con il sorriso, agli amici, anche in questi giorni in barca, in Sardegna, davanti al mare piatto di Villasimius. Giorni spensierati, dopo le quaranta medaglie vinte a Tokyo. E certo, se inzigato, Giovanni Malagò nega i propositi bellicosi. Almeno quando parla con i giornalisti, che sono impiccioni per mestiere. Mai infatti il presidente del Coni si esprimerebbe così, con tanta nettezza, in pubblico. Opporsi a parole, annunciare battaglia sui quotidiani, lasciar trasparire le proprie intenzioni, non serve a niente. Ben altri santi si sono accorti che non si esorcizza il diavolo con le giaculatorie. Ma poiché Malagò – soffice, etereo, eppure solidissimo – si considera ormai uno che non ha niente da perdere, eccolo allora pronto alla pugna. Sul serio. L’ultima guerra. Quella definitiva. D’altra parte non sono rieleggibile, dice. Al Coni ho finito, aggiunge. Non devo ricercare il consenso, spiega. Ma voglio invece lasciare lo sport italiano più forte di come l’ho trovato.

