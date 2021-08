Giovannini guarda all'Orient Express

Il ministro della Mobilità sostenibile raccoglie ispirazioni in giro per il mondo: dalla storica locomotiva alle ferrovie giapponesi. Ma perché le costruiscono, se tanto poi i treni levitano? Ci deve essere un trucco!

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili (no ai pullman diesel è il suo motto). Molto attivo su Instagram: nella foto n. 2 lo vediamo con i 29 commissari appena nominati per seguire le opere pubbliche. Si vede anche mio zio, il secondo in prima fila. A lui è stato affidato il controllo dei cantieri Ff. Ss. linea Milano-Reggio Emilia. Sono 250 stazioni tra grandi e piccole da rifare, dalle sale d’aspetto alla biglietteria, ai portabiciclette fuori, agli spogliatoi per il personale ecc. Se le imprese non terminano i lavori alla data concordata, mio zio può arrestare il titolare, e senza regolare processo farlo rinchiudere nelle nuove 200 carceri, di cui un collega di mio zio è commissario. Anche lui ha gli stessi poteri dello zio: se non terminano i penitenziari alla giusta data…